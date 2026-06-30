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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمناسبة ثورة 30 يونيو.. وزير الطيران يوجه رسالة شكر للعاملين بالقطاع ويؤكد: القادم أفضل لوطننا

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني من الزميلات والزملاء، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكداً أنها مناسبة وطنية خالدة جسدت إرادة الشعب المصري العظيم، وأرست دعائم مرحلة جديدة من العمل والبناء، لتنطلق مصر نحو مستقبل أكثر استقراراً وتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الطيران المدني، في رسالته التي وجهها للعاملين، أن القطاع يستمد من هذه المناسبة روح الإصرار والعزيمة لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث الشامل التي تشهدها منظومة الطيران المدني، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد ومحوري في مجالات النقل الجوي العالمية.

ووجه الحفني الشكر والتقدير لجميع أبناء قطاع الطيران، مشيراً إلى أنهم أثبتوا خلال الفترة الماضية أنهم على قدر المسؤولية من خلال جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب، وهو ما أسهم بشكل ملموس في تحقيق العديد من الإنجازات وترسيخ مكانة قطاع الطيران المدني المصري كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية ودعم حركتي السياحة والاستثمار.

وأضاف الوزير أن ما يتم بناؤه اليوم في منظومة الطيران لا يقتصر على مجرد تطوير لمنشآت أو تحديث لأسطول وبنية تحتية فحسب، بل هو إسهام حقيقي وفعال في بناء مستقبل وطن يستحق بذل كل الجهد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مواصلة العمل بروح العزيمة، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة، حتى يستمر القطاع في تحقيق المزيد من النجاحات التي تليق بمكانة مصر وتطلعات شعبها العظيم.

واختتم الدكتور سامح الحفني كلمته متمنياً دوام التوفيق والازدهار لأسرة الطيران المدني، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعباً، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وزير الطيران وزارة الطيران سامح الحفني ثورة 30 يونيو

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