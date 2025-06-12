سر بكاء عروس الصالحية وتفاصيل زواجها من مصاب متلازمة داون

أثارت عروس من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي أثناء حفل زفافها على شاب من ذوي الهمم يُدعى محمد، ويعاني من متلازمة داون.



https://youtube.com/shorts/wrHIQhE_DRY

وانتشرت شائعات تفيد بأنها أُجبرت على الزواج، إلا أن العروس، وتُدعى ماجدة، نفت ذلك تمامًا، موضحة أن سبب بكائها كان إغلاق مكان التصوير الذي كانت ترغب في التقاط صور به.





وأكدت ماجدة أنها مرتبطة بمحمد منذ 8 أشهر وأنه يتمتع بالطيبة والحنان، في المقابل قررت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل بناءً على بلاغ من المجلس القومي للطفولة لبيان السن القانوني للعروس.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/wrHIQhE_DRY