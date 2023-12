إيبك جيمز تقدم ألعابا مجانية احتفالا بالعام الجديد 2024

12/31/2023 9:00:11 AM

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 09:00 ص 12/31/2023 9:00:11 AM

أعلن متجر إيبك جيمز Epic Games Store، عن تقديم ألعاب مجانية لمستخدميه، بشكل يومي ولمدة 17 يوما، احتفالا بالعام الجديد 2024.

لعبة Saints Row متاحة مجانا على متجر إيبك جيمز

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، منحت شركة إيبك جيمز الأمريكية، اللاعبين عروضا وخصومات وألعابا مجانية عبر متجرها الرقمي يوميا،والتي تقدمها كل عام بدءا من 15 ديسمبر وحتي الرابع من يناير.

وتتيح عروض متجر إيبك جيمز بعض العناوين الشهيرة من الألعاب مجانا، حيث يمكن للاعبين الحصول على أي لعبة من تخفيضات العطلة السنوية والاحتفاظ بها إلى الأبد، ووفقا لموقع Epic Games، سيتم توفير لعبة مجانية بشكل يومي حتى 4 يناير 2024.

وكانت أولى الألعاب المجانية التي قدمها متجر إيبك جيمز خلال الأسبوع الماضي، هي لعبة التصويب الجماعي Destiny 2: Legacy Collection، المتوفرة الآن لتنزيلها دون مقابل، أو حتى وضعها في مكتبة الألعاب الخاصة بك والاحتفاظ بها الى الأبد.

وشملت قائمة الألعاب المتاحة مجانا على متجر Epic Games، بدءا من 13 ديسمبر حتي اليوم، العناوين التالية:

- لعبة التصويب الجماعي Destiny 2: Legacy Collection.

- لعبة الفيديو القتالية DNF Duel.

- لعبة تقمص الأدوار Melvor Idle.

- لعبة السباق الشهيرة Art of Rally.

- لعبة القتال العسكرية Fallout 3: GOTY Edition.

- لعبة الأكشن والمغامرات Ghostwire: Tokyo.

- لعبة الفضاء The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.

- لعبة الألغاز Human Resource Machine.

- لعبة الأكشن Cursed to Golf.

- لعبة المغامرات Cat Quest.

- لعبة الألغاز والمغامرات Snakebird Complete.

- سلسلة ألأعاب الأكشن والمغامرات Saints Row.

ويعد متجر إيبك جيمز، الذي انطلق للمرة الأولى في 6 ديسمبر 2018، أحد أهم المتاجر الرقمية للألعاب في العالم، حيث يوفر بشكل أسبوعي العديد من الألعاب المجانية لجميع أجهزة الكمبيوتر والألعاب مثل بلايستيشن.