عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية

انفجار
انفجار

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على بيلجورود إلى 24؛ حسبما أفادت تقارير إعلامية عالمية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قال مسؤول روسي إن عدد القتلى جراء ما قالت موسكو إنه هجوم جوي أوكراني "عشوائي" على مدينة بيلجورود شمال حدود أوكرانيا مباشرة ارتفع إلى 22.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود: "لسوء الحظ، لحزننا الكبير، زاد عدد أولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة إضراب الأمس في بيلغورود".

وتعاني منطقة بيلغورود، التي تجاور شمال أوكرانيا، مثل المناطق الحدودية الروسية الأخرى من القصف وهجمات الطائرات بدون طيار طوال العام التي ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا، على الرغم من أن أيا منها لم يكن في السابق على هذا النطاق.

وقال جلادكوف في بيانه على تطبيق مراسلة تيليجرام إن ثلاثة أطفال من بين القتلى وأصيب 109 أشخاص.

وينكر كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها في فبراير 2022.

ووفقا للأمم المتحدة، قتل أكثر من 10000 مدني في أوكرانيا وما يقرب من 60 شخصا داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن أوكرانيا ضربت بيلجورود بصاروخين وعدة صواريخ، مضيفة أن معظم الأسلحة أسقطت، ولكن بعض الحطام سقط على المدينة.

وقال جادكوف اليوم الأحد إن الهجوم ألحق أضرارا ب 30 مبنى سكنيا، بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات.

ولم يكن هناك تعليق رسمي من كييف؛ بينما نقل المنفذ الإخباري الأوكراني RBC-Ukraine عن مصادر غير محددة قولها إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على أهداف عسكرية في بيلغورود ردا على القصف الروسي الهائل للمدن الأوكرانية في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن أوكرانيا أطلقت أسلحتها الجوية من منطقة خاركيف، عبر الحدود مباشرة.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنه في غضون ساعات من الهجوم على بيلجورود، شنت روسيا عدة موجات من الهجمات الجوية على خاركيف، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني السكنية.

الدفاع الروسية الطائرات بدون طيار الطوارئ الروسية إستهداف المدنيين القصف الأوكراني المناطق الحدودية بيلجورود الروسية هجوم جوي حاكم منطقة بيلجورود حدود أوكرانيا جلادكوف طائرات بدون طيار منطقة بيلغورود منطقة بيلجورود وزارة الدفاع الروسية وزارة الطوارئ الروسية وزارة الدفاع الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من بيلجورود

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

الصحة تكشف حقيقة ظهور إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر

مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية|فيديو

صحيفة أمريكية: إسرائيل تجهز لائحة اتهام ضد مقاتلي حماس بروح «محاكمة أيخمان»

سيد معوض: أتمني التجديد لمعلول موسمين بشروط ونجلي وقع للأهلي على بياض

عالم أزهري : التنبؤ بالمستقبل فى العام الجديد جهل

حسن شحاتة رفض.. سيد معوض يكشف كواليس اعتذاره عن أمم أفريقيا 2008


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ