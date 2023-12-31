ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على بيلجورود إلى 24؛ حسبما أفادت تقارير إعلامية عالمية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قال مسؤول روسي إن عدد القتلى جراء ما قالت موسكو إنه هجوم جوي أوكراني "عشوائي" على مدينة بيلجورود شمال حدود أوكرانيا مباشرة ارتفع إلى 22.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود: "لسوء الحظ، لحزننا الكبير، زاد عدد أولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة إضراب الأمس في بيلغورود".

وتعاني منطقة بيلغورود، التي تجاور شمال أوكرانيا، مثل المناطق الحدودية الروسية الأخرى من القصف وهجمات الطائرات بدون طيار طوال العام التي ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا، على الرغم من أن أيا منها لم يكن في السابق على هذا النطاق.

وقال جلادكوف في بيانه على تطبيق مراسلة تيليجرام إن ثلاثة أطفال من بين القتلى وأصيب 109 أشخاص.

وينكر كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها في فبراير 2022.

ووفقا للأمم المتحدة، قتل أكثر من 10000 مدني في أوكرانيا وما يقرب من 60 شخصا داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن أوكرانيا ضربت بيلجورود بصاروخين وعدة صواريخ، مضيفة أن معظم الأسلحة أسقطت، ولكن بعض الحطام سقط على المدينة.

وقال جادكوف اليوم الأحد إن الهجوم ألحق أضرارا ب 30 مبنى سكنيا، بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات.

ولم يكن هناك تعليق رسمي من كييف؛ بينما نقل المنفذ الإخباري الأوكراني RBC-Ukraine عن مصادر غير محددة قولها إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على أهداف عسكرية في بيلغورود ردا على القصف الروسي الهائل للمدن الأوكرانية في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن أوكرانيا أطلقت أسلحتها الجوية من منطقة خاركيف، عبر الحدود مباشرة.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنه في غضون ساعات من الهجوم على بيلجورود، شنت روسيا عدة موجات من الهجمات الجوية على خاركيف، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني السكنية.