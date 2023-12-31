بإطلالة أنثوية.. هلا السعيد تسحر القلوب بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

تحرص الفنانة هلا السعيد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت جامبسوت جلد أسود أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه حيث نالت الصورة علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنّية تحارب صابر المداح ويظهر أيضًا الفنان خالد زكى فى العمل.