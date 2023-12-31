ديك رومي ومقالب.. احتفالات رأس السنة عند نجوم السينما في الزمن الجميل

احتفالات رأس السنة تعددت أشكالها واختلفت بين كل مجال والآخر، وكان نجوم الزمن الجميل، يحتفلون برأس السنة على طريقتهم، وهي الطريقة التي اختلفت عن احتفالات الجيل الحالي.

وكانت احتفالات رأس السنة عند جيل الزمن الجميل تأخذ شكلا جماعيا، ما أعطى لها طابعًا خاصًا اختلف كثيرًا عن الوقت الحالي.

وابتكر نجوم الزمن الجميل العديد من حلقات الاحتفال التي تتمثل في التنكر وتنفيذ المقالب في بعضهم، ووصلت الاحتفالات إلى حد المنافسة بينهم وبين بعضهم.

رأس السنة

الديك الرومي يشعل المنافسة بين شادية وصباح

كان من أشهر حالات التنكر حين ارتدت الفنانة الراحلة وداد حمدي الملاية اللف، واختارت بعض الألعاب للمشاركة في الاحتفال.

أما الفنانة شادية والفنانة صباح، فكانت المنافسة بينهما من نوع خاص، حيث عرفت الفنانتان بإتقانهما طهي الطعام، وكانت الفنانة صباح مشهورة بين الفنانين بطهوها للديك الرومي على الطريقة الشامية، والذي كانت تحضر له بهارات خاصة من لبنان وتقوم بتحضيره مرة واحدة في السنة فقط، فأرادت الفنانة شادية أن تنافسها في عام فقامت بطهي ديك رومي وأحضرته إلى بيت صباح، فما كان من الفنانين إلا أن التهموا الديكين، ولم يتركوا منهما شيئًا.

رأس السنة.. حرب المقالب

الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، قامت بتنفيذ مقلب بالاشتراك مع الفنان الراحل محمد فوزي، في الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، وكان الأخير يشرب قهوة، فقامت نعيمة بوضع شطة له بدلًا من السكر كنوع من الدعابة.

ودخلت نعيمة في نوبة ضحك عندما رأت النابلسي يشرب المقلب.

أما البعض الآخر من الفنانين، فكان يقضي الاحتفال بين الاستماع لتقليد الآخرين، أو سماع الموسيقى، وكان منهم من يهتم بنفخ البلالين، والتقاط الصور الجماعية.

أول رقصة لـ سامية جمال في رأس السنة

طوال حياتها لم تنس الفراشة سامية جمال أول ليلة أدت فيها رقصة صولو فى صالة بديعة مصابنى، وكانت توافق ليلة رأس السنة.

وقالت سامية جمال فى حوار نادر إن المقربين منها يعرفون أنها ترفض ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة، ولكنهم لا يعرفون السبب وراء ذلك، مشيرة إلى أنها فى بداية مشوارها الفنى وقبل شهرتها، حين كانت تعمل فى كازينو بديعة، حلت ليلة رأس السنة فى أحد الأعوام، وكان الملهى يفيض برواده الذين وقف بعضهم بسبب عدم وجود موائد كافية لكل هذا العدد، الذى تزاحم للاحتفال فى كازينو بديعة الشهير.

وأضافت الفراشة أنها كانت مع باقى زميلاتها الراقصات يضعن الماكياج واللمسات الأخيرة تأهبا لدخول المسرح، وكان دورها وقتها لا يزيد على كونها راقصة ضمن المجموعة لا يشعر بها أحد، ولكن فى هذه الليلة أمرتها بديعة مصابنى بأن تؤدى رقصة وحدها مثل كبار الراقصات، وأعارتها بدلة رقص لأنها لم تكن تمتلك بدلة رقص خاصة بها.

وأوضحت سامية جمال أنها هابت الموقف، وحين جاء دورها وسلطت عليها الأضواء لم تعجب بديعة برقصتها، وانتظرت حتى انتهت من الرقص وصرخت فى وجهها بغيظ قائلة: «لازم تتعلمى الرقص كويس».

وأكدت الفراشة أنه على الرغم من أن هذا الانفعال من بديعة مصابنى حدث خلف الكواليس وبعيدا عن الجمهور، فإنها شعرت بأن الجمهور كله يشاهد الموقف وعرف ما حدث، وحينها لم تتمالك نفسها من البكاء، ولم تتحدث عن هذا الموقف، ولكنها كرهت من يومها ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة، لأنها تذكرها بهذا الموقف.