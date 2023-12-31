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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

صدى البلد

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وأثارت أسما إبراهيم الجدل  بإطلالاتها في حلقة المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "حبر سري" والتي اختارتها من دار أزياء فالنتينو.

وظهرت أسما إبراهيم بفستان أسود قصير من خامة الكريب، مكشوف الكتفين مع ياقة، مطرز من الأسفل بتطريزات ورود.

والفستان من مجموعة خريف وربيع 2023/2024، وسعره 7000 دولار أي 216 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآ بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن أسما إبراهيم حصلت علي جائزة Falcon of The Year من مهرجان ضيافة الذي أقيم مساء الأربعاء 22 نوفمبر في مدينة دبي، ذلك بعد تحقيق برنامجها "حبر سري" نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.

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الإعلامية أسما ابراهيم أسماء إبراهيم الاعلاميه أسما المخرجة إيناس الدغيدي برنامج حبر سري ايناس الدغيدى لإعلامية اسما إبراهيم

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