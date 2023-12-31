عماد الدين حسين: عام 2023 شهد كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل.. فيديو

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عام 2023 كان عام صراع وتحول.

وأضاف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المنطقة العربية شهدت أعوام حاسمة، منهم عام 2011 وعام 2013، وعام انتشار فيروس كورونا، وهذا العام حرب غزة، وعام انكشاف الوجه الحقيقي لإسرائيل".

وأشار: "عام 2023 فاجأ الكثير الذين اعتقدوا أن إسرائيل تغيرت وأنها أصبحت أكثر سماحة وديمقراطية وأكثر تقبلا لفكرة الدولتين لكن العدوان جاء ليزيل كل مفاهيم على الوجه الإسرائيلي".

وأوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العالم والمنطقة شهدت خلال عام 2023 العديد من التحولات، ومنها أن العالم يمر بأزمة كبرى وهي الخروج من دائرة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب.