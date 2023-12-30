عماد الدين حسين: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا بمصر وكافة القوى السياسية شاركت فيه

تحت شعار الدستور والقانون

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الحوار الوطني مظهر من مظاهر قوة الدولة المصرية، وتم طرح كافة الأفكار ووجهات النظر في الحوار الوطني".

وأضاف عماد الدين الحسين :" كافة القوى السياسية شاركت في الحوار الوطني والجميع تباحث تحت شعار الدستور والقانون ".

وتابع عماد الدين حسين :" الجميع قدم أفكارًا ومقترحات وتوصيات في الحوار الوطني تجاه مختلف القضايا ".

ولفت عماد الدين حسين :" الحوار الوطني لعب دورا مهما في الدولة المصرية، والوصول إلى المشهد الراقي للانتخابات الرئاسية ".