إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين.. حلمي النمنم: مصر المستهدف الأول من العدوان على غزة

علق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال النمنم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر المستهدف الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف " المواجهات الحالية في غزة هي أقل مواجهة يقتل فيها قيادات وعناصر من حماس ".

وتابع حلمي النمنم :" إسرائيل تقتل شعب غزة والمدنيين من اجل تهجيرهم إلى مصر ".

واكمل حلمي النمنم :" مصر دولة قوية ولديها شعب واع على أعلى مستوى، مضيفا:"مصر تدخل الجمهورية الجديدة".