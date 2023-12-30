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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين.. حلمي النمنم: مصر المستهدف الأول من العدوان على غزة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

علق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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وقال النمنم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر المستهدف الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

 وأضاف " المواجهات الحالية في غزة هي أقل مواجهة يقتل فيها قيادات وعناصر من حماس ".

 

 وتابع حلمي النمنم :" إسرائيل تقتل شعب غزة والمدنيين من اجل تهجيرهم إلى مصر ".

 

 واكمل حلمي النمنم :" مصر دولة قوية ولديها شعب واع على أعلى مستوى، مضيفا:"مصر تدخل الجمهورية الجديدة".

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