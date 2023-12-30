قبل نهاية 2023.. عماد الدين حسين يكشف الحدث الأكثر تأثيرا بالمنطقة العربية

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عام 2023 كان به محاولات للتأثير الإقليمي على المنطقة العربية من إيران وإثيوبيا .

وقال عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عام 2023 كان مفصليا، والحدث الأكثر تأثيرا في المستقبل القريب هو نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأضاف عماد الدين حسين :" أحد الصحفيين في الفورين بوليسي كتب مقال عن التوقعات في عام 2024 سياسيا ".

وتابع عماد الدين حسين :"هذا الصحفي أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تشهد المزيد من التعثر، وأن الحرب على غزة ستكون حب استنزاف ".

واكمل عماد الدين حسين:" اقتصاديا توقع الصحفي بالفورين بوليسي استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن كوريا الشمالية سوف تنجح في تجربة نووية".