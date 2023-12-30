حقوق الإنسان.. أحمد موسى: نقلة حقيقية في مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان الأسبوع الماضي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث في مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة حقيقية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سفراء أجانب زاروا مراكز الإصلاح والتأهيل وأبدوا إعجابهم بالتجربة المصرية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون رعاية غير مسبوقة "، مضيفا:" مصر تراعي حقوق الإنسان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "مركز الإصلاح والتأهيل به مسجد وكنيسة"، مضيفا: "النزلاء يحصلون على مقابل من بيع المنتجات التي يقومون بتصنيعها".