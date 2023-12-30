عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان.. أحمد موسى: نقلة حقيقية في مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر

صدى البلد

كشف  الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان الأسبوع الماضي.

أحمد موسى: أحد النزلاء في مركز الإصلاح بالعاشر أكدلي إنهم بياكلوا سمك

وعد المليون وحدة سكنية أصبح حقيقة .. أحمد موسى : شكرا ياريس

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ما يحدث في مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة حقيقية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سفراء أجانب  زاروا مراكز الإصلاح والتأهيل وأبدوا إعجابهم بالتجربة المصرية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون رعاية غير مسبوقة "، مضيفا:" مصر تراعي حقوق الإنسان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "مركز الإصلاح والتأهيل به مسجد وكنيسة"، مضيفا: "النزلاء يحصلون على مقابل من بيع المنتجات التي يقومون بتصنيعها".

موسى أحمد موسى الإصلاح التأهيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. وتحذر المخالفين

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

ترشيحاتنا

داخل إسرائيل وخارجها .. خلافات نتنياهو تعجل بنهاية نفوذه على الحكومة والجيش| تقرير

نتنياهو: إسرائيل لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات مع حماس

البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن حادث جديد جنوب غربي الحديدة باليمن

أسامة كمال: دور مصر الفاعل لوقف الحرب على غزة أفضل من المتاجرة بالكلام

بطولة وهمية| أسامة حسن يثير الجدل بمنشور جديد

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ