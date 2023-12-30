وعد المليون وحدة سكنية أصبح حقيقة .. أحمد موسى : شكرا ياريس

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوفاء بوعد بناء مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل التحية والتقدير للرئيس السيسي ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي وعد الشعب المصري في 2015 ببناء مليون وحدة سكنية وهذا الوعد يتم تحقيقه على أرض الواقع "، مضيفا:" ساعتها مكنش حد مصدق الرقم ده ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى : " رئيس الوزراء قام بتسليم الأهالي الوحدات السكينة في حدائق أكتوبر وأعلن أن الدولة المصرية تقترب من اكتمال إنشاء مليون وحدة سكنية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يتابع بنفسه تشطيب الوحدات السكنية التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين "، مضيفا:" الوحدات السكينة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين مفروشة بالكامل ".