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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن قرار رئيس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية: مفيش تسعيرة جبرية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش تسعيرة جبرية خالص لإننا اقتصاد وسوق حر طبقا للدستور ".

 

وتابع الإعلامي احمد موسى :"  الدولة تتحدث عن سعر استرشادي لـ السلع الاستراتيجية من أجل إحداث حالة من التوازن في أسعار السلع الاستراتيجية ".

 

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" المنتج أو التاجر هو من يحدد سعر السلع الاستراتيجية".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مش عايزين حد يتاجر بالناس وحصل مهزلة خلال الشهور الماضية في أسعار السلع ".

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