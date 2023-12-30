أحمد موسى عن قرار رئيس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية: مفيش تسعيرة جبرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش تسعيرة جبرية خالص لإننا اقتصاد وسوق حر طبقا للدستور ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" الدولة تتحدث عن سعر استرشادي لـ السلع الاستراتيجية من أجل إحداث حالة من التوازن في أسعار السلع الاستراتيجية ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" المنتج أو التاجر هو من يحدد سعر السلع الاستراتيجية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مش عايزين حد يتاجر بالناس وحصل مهزلة خلال الشهور الماضية في أسعار السلع ".