لسرعة الإجراءات|وزارة المالية تطبق نظام الميكنة في آليات السلع الجمركية ..فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية تعمل منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي وتصديها لعملية تطوير الدولة على ان تجعل الموانئ نقاط مرور وليست نقاط تخزين.

وأكد جاب الله خلال مداخله هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن وجود وأبقاء السلع والمنتجات في الموانئ لفترات طويلة ترتب عليها نفقات إضافية على الشركات وترتب عليها تأخير في وصول البضاعة مما يترتب عليها ارتفاع في التكلفة في الوادرات وارتفاع في تكلفة الصادرات أيضا ومن هنا حدث تطوير كبير من الناحية اللوجيستية في الموانئ، وتطوير في الأرصفة.

ومن الناحية الجمركية، فقد أوضح عضو الجمعية للأقتصاد والتشريع، كان هناك دور كبير لوزراة المالية التى تقوم بها من خلال تنمية الآليات الجمركية والتي من ضمنها تطوير عمليات الميكنة فى الإجراءات الجمركية بحيث تتم عبر تطبيقات الكترونية تكفل سرعة انهاء الإجراءات الجمركية.

الأفراج عن البضائع القادمة من الخارج

وتابع: عملت وزارة المالية على تدبير الاحتياجات المالية المتعلقة بالأفراج عن البضائع القادمة من الخارج.