سكن لكل المصريين|رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

أعلنت فضائية الدي إم سي، بنشرة الأخبار، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، في بيان رسمي عن قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، بتسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة .

تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن المرحلة السادسة

سلم الدكتور مصطفي مدبولي عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل مصريين.



من جانبه، أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار بمدنية أكتوبر الجديدة، وقد تكلفت هذه المبادرة بإجمالي واحد وثلاثين مليار جنيه.



واشار وزير الإسكان إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل.