عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكن لكل المصريين|رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

وحدات سكنية بأكتوبر
وحدات سكنية بأكتوبر الجديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أعلنت فضائية الدي إم سي، بنشرة الأخبار، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، في بيان رسمي عن قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، بتسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة .

تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن المرحلة السادسة

سلم الدكتور مصطفي مدبولي عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل مصريين.


من جانبه، أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين  لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار بمدنية أكتوبر الجديدة، وقد تكلفت  هذه المبادرة بإجمالي واحد وثلاثين مليار جنيه.


واشار وزير الإسكان إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يأتي في  إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل.

وحدات سكنية عقود وحدات سكنية مدينة أكتوبر الجديدة المبادرة الرئاسية وزير الإسكان عاصم الجزار منطقة غرب المطار الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص|زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 خلال هذا الموعد

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

3 غرف وصالة.. رئيس الوزراء يتفقد وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر

فصائل فلسطينية تدرس تشكيل حكومة وحدة وطنية

الرئيس السيسي يشدد على توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل بكل المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ