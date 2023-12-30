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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر بياكلوا سمك وفراخ ولحمة| فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان، مضيفا:" نموذج مراكز الإصلاح والتأهيل واحد في كافة محافظات الجمهورية".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم إجراء كافة العمليات الجراحية المتقدمة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان ".

 

وتابع الإعلامي احمد موسى :" أحد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل أكد لي أنه هناك تريض في التوقيتات المحددة وهناك تغذية على أعلى مستوى للنزلاء ".

 

وأكمل الإعلامي احمد موسى : " أحد النزلاء أكد لي أنهم بياكلوا سمك وفراخ ولحمة في مركز الإصلاح والتأهيل ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر أصبحت مختلفة عما كانت عليه قديما"، مضيفا:"نزلاء  مراكز الإصلاح والتاهيل يعملون داخل المركز  ويقومون بالعديد من الحرف ".

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