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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: عام 2023 كان مفصليا وكاشفا

حلمي النمنم
حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن عام 2023 كان عاما مفصليا وكاشفا، مضيفا:" 2023 أسقطت ورقة التوت عن أشياء كثيرة ".

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وقال حلمي النمنم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عام 2023 كان عاما فاصلا ويعتبر نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة في العالم لم تتضح معالمها حتى الآن ".

وأضاف حلمي النمنم: "في 2023 تم إجراء انتخابات رئاسية في مصر وشارك فيها ملايين المصريين بأعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية بمصر ".

وأكمل حلمي النمنم: "في 2023 كان هناك خطر على الدولة المصرية بسبب الأحداث المحيطة بنا والشعب المصري استشعر الخطر ".

ولفت حلمي النمنم إلى أن:" هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ونقل اهل غزة إلى سيناء، والشعب أدرك هذا الخطر وشارك بالملايين في الانتخابات الرئاسية لحماية الامن القومي المصري".

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