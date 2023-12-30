أحمد موسى يقدم واجب العزاء للمهندس محسن صلاح في وفاة شقيقه

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بواجب العزاء للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق، ورئيس نادى المقاولون العرب ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات، ولزوجته الكاتبة الصحفية إلهام أبوالفتح رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، في وفاة شقيقه المهندس مجدى صلاح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خالص العزاء للمهندس محسن صلاح في وفاة شقيقه".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" دعواتنا للفقيد بالرحمة وان يلهم أسرته الصبر والسلوان ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق، ورئيس نادى المقاولون العرب ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات".