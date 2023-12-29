أحمد صبري ينعي شقيق محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب

توفي، اليوم الجمعة، المهندس مجدي صلاح، شقيق المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، زوج الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة “الأخبار” رئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد».

ونعى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري، المغفور له بإذن الله المهندس مجدي صلاح.

وتقدم أحمد صبري وأسرة التحرير والعاملون بموقع صدى البلد، بخالص العزاء والمواساة للمهندس محسن صلاح، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، ولأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.