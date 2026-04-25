أحمد حسام عوض يحصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأحداث الرياضية

حصل أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، على الماجستير التنفيذي في إدارة الأحداث الرياضية من «SDA Bocconi School of Management»، التي تُعد من أقوى وأهم مدارس الإدارة على مستوى العالم.

ركزت النسخة الأولى من البرنامج بشكل مباشر على إدارة وتنظيم الأحداث الكبرى، خاصة في مجالات الرياضة والترفيه، بداية من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بالتسويق والرعاية، وصولًا إلى التشغيل والتنفيذ.

وتم اختيار أحمد حسام عوض ضمن 25 مشاركًا فقط من نخبة القيادات والكوادر في مجال الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات.

واستمرت الدراسة لمدة عام ونصف، واعتمدت على الاحتكاك المباشر بالمؤسسات الكبرى، وزيارات لجهات عالمية مثل «ويفا وإنتر ميلان، واللجنة الأولمبية الدولية، وفورمولا 1»، إلى جانب الشركات العالمية التي شاركت في تنظيم كأس العالم وأولمبياد باريس، وميلانو كورتينا بإيطاليا، بمشاركة عدد كبير من أهم الخبراء العالميين في صناعة وتنظيم الأحداث الرياضية.