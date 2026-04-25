قبل الجوله الرابعة ....ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

تنطلق الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل ومازال الصراع علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري مشتعل .
و يتصدر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلى جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
1_ تريزيجيه 9 أهداف نجم الأهلي
2_ علي سليمان 9 أهداف نجم كهرباء الإسماعيلية
3_أحمد ياسر ريان 9 أهداف نجم البنك الأهلي
4_عدي الدباغ 8 أهداف نجم الزمالك
5_ أسامه فيصل 7 أهداف نجم البنك الأهلي
6_ ناصر ماهر 7 أهداف نجم بيراميدز
7_ صديق إوجولا 7 أهداف نجم سيراميكا كيلوباترا
8_ صلاح محسن 7 أهداف نجم المصري البورسعيد
9_ أدهم حامد 6 أهداف نجم بتروجيت
10_ فاخري لاكاي 6 أهداف نجم سيراميكا كليوباترا