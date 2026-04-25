الطريق إلى اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري

تشهد منافسات ختام الدوري المصري حالة كبيرة من الترقب والإثارة مع دخول المنافسة مرحلة الحسم بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك إلى جانب بيراميدز في سباق قوي على لقب البطولة والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة محافظا على حظوظه القوية في المنافسة على اللقب فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة متساويا مع الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد ما يزيد من سخونة الصراع في الجولات المتبقية.

مباريات الزمالك في مرحلة الحسم

يدخل الزمالك مرحلة التتويج بمجموعة من المواجهات القوية التي قد تحدد بشكل كبير ملامح موسمه المحلي حيث بدأ مشواره في هذه المرحلة بانتصار مهم المصري بنتيجة 4-1 ثم الفوز على بيراميدز بنتيجة 1-0 وهو الفوز الذي عزز من حظوظه في سباق القمة.

ويستهل الفريق الأبيض مبارياته المقبلة بمواجهة إنبي يوم 27 أبريل في لقاء يسعى خلاله لمواصلة الانتصارات.

ثم تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو في مواجهة تحمل طابعا خاصا وقد تكون مؤثرة بشكل مباشر على مسار المنافسة.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة يوم 5 مايو على ملعب برج العرب في مباراة لا تخلو من الصعوبة أمام فريق يجيد اللعب على أرضه قبل أن يختتم مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو في لقاء قد يكون حاسما في تحديد موقع الفريق النهائي.

مشوار الأهلي في سباق اللقب

في المقابل، يخوض الأهلي سلسلة من المباريات القوية في ختام الموسم، ساعيًا للحفاظ على آماله في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

ويبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز يوم 27 أبريل في مباراة مباشرة بين منافسين على القمة تحمل أهمية كبيرة في تحديد شكل الصراع ثم يلتقي الزمالك في قمة نارية يوم 1 مايو في واحدة من أبرز مواجهات الموسم وأكثرها تأثيرا على ترتيب الدوري.

ويستكمل الأهلي مشواره بمواجهة إنبي يوم 5 مايو قبل أن يلتقي المصري البورسعيدي يوم 15 مايو، في مواجهة صعبة خارج الديار نظرا لقوة المنافس ورغبته في تحقيق نتائج إيجابية أمام الكبار.

ومع دخول المسابقة مراحلها الأخيرة يبقى الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات في موسم استثنائي تتقارب فيه النقاط وتشتد فيه المنافسة حتى الجولة الأخيرة.