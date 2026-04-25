حازم إمام يفجر مفاجأة ويكشف سر رفضه رئاسة الزمالك.. ماذا قال؟

كشف حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، عن أسباب رفضه المتكرر تولي رئاسة النادي خلال السنوات الماضية، رغم العروض والضغوط الجماهيرية التي طُرحت عليه بشكل مستمر.

حازم إمام يكشف سر رفضه رئاسة الزمالك

وأوضح “الثعلب الصغير” خلال ظهوره عبر قناة “أون سبورتس” أن العمل الإداري داخل الأندية لا يعتمد فقط على الاسم أو التاريخ كلاعب، بل يحتاج إلى قدرات خاصة وخبرة إدارية واسعة، وهو ما شعر بأنه لم يكن مستعدًا له بالشكل الكافي في فترات سابقة.

وأضاف حازم إمام أنه فضل الابتعاد عن خوض التجربة خوفًا من زيادة الأعباء والأزمات داخل النادي، مؤكدًا أن لكل شخص حدودًا يجب أن يتوقف عندها، وأن قراره السابق كان نابعًا من قناعته بضرورة عدم الدخول في مسؤولية قد لا يستطيع التعامل معها بالشكل الأمثل.

وفيما يتعلق بالمستقبل، لم يستبعد حازم إمام فكرة الترشح لرئاسة الزمالك مستقبلًا، لكنه أكد أن الأمر مرهون بشعوره بالجاهزية الكاملة، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في خوض الانتخابات في الوقت الحالي رغم المطالبات الجماهيرية المستمرة.

واختتم حازم إمام حديثه بالتأكيد على أن منظومة الإدارة داخل الزمالك شهدت تغيرات كبيرة منذ عام 2005، سواء على مستوى التعامل الجماهيري أو أسلوب إدارة الأندية، معربًا عن أسفه لتراجع الدعم والتقدير الإداري مقارنة بالماضي، وهو ما أصبح ظاهرة عامة في كرة القدم الحديثة.