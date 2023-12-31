رئيس مدينة مرسى علم يتفقد بديل العشوائيات بوادي الجمال لتسليمها للمواطنين

تفقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم صباح اليوم بديل العشوائيات بوادي الجمال للوقوف على مدى جاهزيتها وذلك استعدادا للبدء في تسليمها للمواطنين في وقت قريب.

وعلى صعيد اخر تفقد رئيس المدينة احد المشروعات التى تهدف الى التطوير بالمدينة بما يعود بالنفع على المواطنين .

وقد أوضح خليل أن مشروع بديل العشوائيات بوادي الجمال يضم ٥٠ وحدة مؤكدا أن الوحدة شاملة كافة المرافق .

ولفت رئيس مدينة مرسى علم إلى أن منطقة وادي الجمال وخصوصا موقع الوحدات آمنة ومميزة في موقعها .

وقال رئيس المدينة أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأخطار ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم لهم .

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تهدف إلى رعاية المواطنين .