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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرياض تحتفل بعام 2024 بإضاءة الألعاب النارية| فيديو

صدى البلد

احتفلت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، بالعام الجديد 2024، حيث أضاءت سماءها الألعاب النارية، وعروض الليزر.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، الرياض وهي تحتفل بعام 2024، بإضاءة سماءها بالألعاب النارية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تتفاوت مواعيد استقبال دول العالم للعام الجديد بحسب المنطقة الزمنية، ويصل الفاصل الزمني بين أول مكان يستقبل الدقائق الأولى من العام وآخر مكان حوالي 26 ساعة.

وكانت منطقة كيريباتي في أوقيانوسيا أول بقعة على سطح الأرض تشهد ميلاد العام الجديد، ثم نيوزيلندا وتونجا وساموا وأستراليا.

وبعد ذلك، تنضم اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتيمور الشرقية وبالاو، الذين دخلوا جميعا العام الجديد في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

واستقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا عام 2024، لتصبح أول مدينة في العالم تشهد ميلاد الساعات الأولى من العام الجديد، بعرض الألعاب النارية السنوي النابض بالحياة في برج سكاي تاور الشهير بالمدينة.

فيما سيكون آخر مكان يودع عام 2023 ويستقبل 2024 هو جزيرة بيكر في وسط المحيط الهادئ.

العام الجديد السعودية الرياض الالعاب النارية أوقيانوسيا

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