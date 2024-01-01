روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بسبب الهجمات الأوكرانية على أراضيها

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، موسكو فتحت تحقيقا في الهجمات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة بيلجورود، والتي أصيب فيها مدنيون.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر حسابها على التليجرام: "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات التنفيذية، قُتل رجل وأصيب آخر عندما فتحت الجماعات المسلحة الأوكرانية النار على منطقة شيبيكينو في مدينة بيلجورود".

وأضافت اللجنة: "إلى جانب ذلك، أصيب 3 أشخاص في هجوم أوكراني على منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت اللجنة إلى أن المحققين الروس سيحددون جميع ملابسات الحادث ويحددون المسؤولين عن مقتل المدنيين.