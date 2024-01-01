عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بسبب الهجمات الأوكرانية على أراضيها

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، موسكو فتحت تحقيقا في الهجمات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة بيلجورود، والتي أصيب فيها مدنيون.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر حسابها على التليجرام: "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات التنفيذية، قُتل رجل وأصيب آخر عندما فتحت الجماعات المسلحة الأوكرانية النار على منطقة شيبيكينو في مدينة بيلجورود". 

وأضافت اللجنة: "إلى جانب ذلك، أصيب 3 أشخاص في هجوم أوكراني على منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت اللجنة إلى أن المحققين الروس سيحددون جميع ملابسات الحادث ويحددون المسؤولين عن مقتل المدنيين.

أوكرانيا: روسيا تقصف خاركيف بالصواريخ والطائرات بدون طيار

موسكو دونيتسك بيلجورود روسيا أوكرانيا القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

موضوعات متعلقة

أول يوم في 2024.. عقوبة جديدة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

أوكرانيا: روسيا تقصف خاركيف بالصواريخ والطائرات بدون طيار

خبير: أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها قادرة على إيلام روسيا من الداخل

روسيا: تصفية ممثلي الاستخبارات والجيش الأوكراني المخططين لهجوم بيلغورود الإرهابي

نشرة التوك شو| إجراءات جدّية من روسيا ردًا على خطط واشنطن.. حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد صحفي فلسطيني

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة| اعرف الشروط والضوابط

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بسبب الهجمات الأوكرانية على أراضيها

شغلتي شمال وكنت بجيبله بنات.. اعترافات جريئة للمتهم بإنهاء حياة عريس العياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمن على عسل| أنغام وأصالة سنوات من الزعل وصلح برعاية روتانا.. صور

9 اسباب ستجعلك تتناول الفلفل الاخضر يوميا

ماذا تفعل ماء جوز الهند للبشرة؟.. النتيجة ستدهشك

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ