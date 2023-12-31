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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا تقصف خاركيف بالصواريخ والطائرات بدون طيار

خاركيف
خاركيف

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت مدينة خاركيف الأوكرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة، بعد ساعات من اتهام موسكو لكييف بتنفيذ هجوم جوي مميت عبر الحدود على منطقة بيلغورود القريبة.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف يوم الأحد إنه في الموجة الأولى من الهجمات الروسية، سقطت ستة صواريخ على الأقل على خاركيف، مما أدى إلى إصابة 28 شخصا على الأقل وإصابة مباني سكنية وفنادق ومنشآت طبية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن صبيين عمرهما 14 و16 عاما ومستشار أمني لفريق من الصحفيين الألمان كانوا من بين المصابين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

ومع اقتراب منتصف الليل، وفي إطار قصف أوسع نطاقا لأوكرانيا استهدف كييف أيضا، ضربت عدة موجات من الطائرات الروسية بدون طيار المباني السكنية في وسط خاركيف، مما تسبب في حرائق، حسب عمدة المدينة.

وقال عمدة المدينة ايهور تيريخوف.'عشية العام الجديد، يريد الروس تخويف مدينتنا، لكننا لسنا خائفين - نحن غير قابلين للكسر ولا يقهرون!' 

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 21 من أصل 49 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل. وأضافت أن معظمها استهدف الخطوط الأمامية وأجزاء من مناطق خاركيف وخيرسون وميكوليف وزابوريزهيا.

وقال سينيهوبوف إنه في هجوم منفصل، قُتل ثلاثة أشخاص عندما قصفت القوات الروسية قرية في منطقة خاركيف بالقرب من خط المواجهة.

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