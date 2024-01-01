أول يوم في 2024.. عقوبة جديدة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت القيود المفروضة على استيراد الماس الروسي إلى دول مجموعة الـ 7 والقيود المفروضة على شحنات الماس إلى الاتحاد الأوروبي بموجب حزمة العقوبات الـ 12 للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2024.

وفي ديسمبر، أعلنت دول مجموعة السبع الكبار فرض قيود على واردات الماس المستخرج أو المعالج في روسيا اعتبارًا من 1 يناير 2024.

واعتبارًا من 1 مارس القادم، سيتم أيضًا تطبيق القيود على الماس الروسي المعالج في بلدان أخرى.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، اتفق القادة على إنشاء آلية موثوقة لفحص واعتماد الماس غير المعالج داخل مجموعة السبع بحلول الأول من سبتمبر 2024.

وفي وقت لاحق، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد موسكو ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وعلى وجه الخصوص، تتضمن القيود الجديدة حظرا على واردات الماس الذي تم استخراجه أو معالجته أو إنتاجه في روسيا، ويشمل الحظر الماس والمجوهرات الماسية الطبيعية والصناعية غير التجارية.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحظر على الواردات سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، مع تطبيق أحكام محددة تدريجيا من 1 مارس حتى 1 سبتمبر.