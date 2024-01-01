برشاقة ملفتة|إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة رأس السنة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال الأحتفال برأس السنة.

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة:"يارب سنه حلوة على بلادنا و على أصدقائنا و على أهالينا .. يارب نتجمع دايما على الخير و الفرح و المحبه .. و ربنا يخلى لنا الناس اللى بنحبهم .. و دايما تكون قلوبنا على بعض و نحب الخير لبعض و نساند بعض .. و إن شاء الله القادم خير لنا جميعا ."

تألقت إلهام شاهين خلال الأحتفال بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بلوزة طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون بنفس اللون وحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها الملفتة.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الأسود مع الأبيض، ولم تبالغ إلهام شاهين في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

إلهام شاهين

إلهام شاهين