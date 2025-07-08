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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخليدًا لذكراه العطرة .. يافتة البطل خالد محمد عبد العال على أحد المدارس ببنى عبيد

تعليق لافتة الشهيد
تعليق لافتة الشهيد
همت الحسينى

شهدت أسرة البطل خالد عبد العال تعليق يافتة باسمه على مدرسة الفريد شماس الإعدادية  ببني عبيد وذلك كنوع من الوفاء والتقدير  لشهيد الواجب.

 

أسرة الشهيد خالد عبد العال" فخورين به حيا وميتا"

جاء ذلك بحضور أشرف الغرباوي، مدير الإدارة التعليمية ببني عبيد، 
 هاني أحمد عوض  رئيس مركز ومدينة بني عبيد وابن الشهيد البطل أحمد خالد عبد العال وأسرته وثروت أبو العلا مدير التعليم الثانوي  شريف فرج مدير التعليم الإعدادي و محمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة وحضر أيضا ً عدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة ، الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللحظة الوطنية التي تمس القلوب و في أجواء سادها الاحترام والتقدير لبطل ضحى بحياته ليُنقذ الآخرين.

 

محافظ الدقهلية يصدق على قرار اطلاق اسم الشهيد على المدرسة

وقد صدّق  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية وأصدر القرار رقم ( 282 ) لسنة 2025 م على إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي علي مدرسة الفريد شماس الإعدادية  بعد وفاته في حادث بنزينة العاشر من رمضان حين اندلعت النيران في سيارة داخل المحطة، فسارع البطل خالد محمد شوقي عبد العال  إلى إنقاذ الموجودين، غير مبالٍ بالخطر المحدق، حتى أصيب إصابة بالغة أودت بحياته، ليسجل اسمه في سجل الشهداء الأبطال الخالدين و ليسطر بذلك ملحمة جديدة من ملاحم الشرف والفداء.

من جانبه  قال أشرف الغرباوي  مدير الإدارة التعليمية أن ما قام به الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال  يُعلّم طلابنا معنى البطولة الحقيقية .. ونتشرف بأن تحمل المدرسة اسمه ليظل قدوة ومثالاً يحتذى به."

وأشار " مدير تعليم بني عبيد "  إلى أن إطلاق اسم البطل خالد عبد العال  على المدرسة يُعد أقل ما يمكن تقديمه لتكريم من قدّم حياته فداءً للآخرين ، مؤكدًا أن تضحيته ستظل دائمًا منارة مضيئة في ذاكرة الأجيال.

و أعربت أسرة البطل خالد محمد شوقي عبد العال  عن فخرها بالبطل قائلين  :" الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال عاش راجلا ومات راجلا .وفخورين بإن اسمه  يزين  المدرسة وفي قلوب الناس خالد لن ينسى".

واختُتمت المراسم بوقوف الحاضرين دقيقة حداد  وقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل ، رمز التضحية وفخر الوطن .

الدقهلية الشهيد بنى عبيد اسرته

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