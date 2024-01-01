لاعب الأهلي يحتفل مع خطيبته بالعام الجديد.. شاهد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صوراً تجمعه بخطيبته، عبر حسابه على إنستجرام.

واحتفلا معاً بالعام الجديد، وعلق: “كل سنة وانتي معايا العمر كله كل سنة وانتي طيبة يا اغلى الناس”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.