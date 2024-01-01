هل هناك علاقة بين أمراض القلب واستخدام الهاتف المحمول والشواحن؟.. استشاري يوضح

أكد الدكتور محمود عبد الحميد، استشاري أمراض القلب، أن شواحن الهواتف المحمولة لا تؤثر على القلب، مشيرا إلى أن الشاحن ينقل طاقة كهربائية وينقلها إلى طاقة كهرو مغناطيسية.

وقال محمود عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يجب عدم ترك الشاحن في الهاتف لفترة طويلة، لأنه يؤثر على الهاتف في المقام الأول وليس الصحة.

وتابع استشاري أمراض القلب، أنه حتى هذه اللحظة لم تثبت أي دراسات أن هناك علاقة بين الهاتف المحمول وأمراض القلب، ولكن يفضل أن يتم وضع الهاتف المحمول في منطقة بعيدة عن القلب.

لا يؤثر على القلب.

أن هناك دراسات أثبتت أن الضرر من إستخدام الهاتف فقط، هو إرتفاع ضغط الدم، ولكنه لا يؤثر على القلب.