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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح لاستقبال 2024.. جمال شعبان يقدّم أرقامًا صحية مهمة |تعرف عليها

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا عن نصائح لاستقبال 2024.

ونصح “شعبان” في السنة الجديدة بان يكون الضغط  عندكم في حدود 120/80

والتنفس منتظم نسبة الأكسجين أكثر من 98% ؜في هواء الغرف دون الحاجة إلي أكسجين صناعي

ونبض القلب جيبي منتظم بلا تسارع ولا تباطؤ  صادر من العقدة الجيبية  بمعدل من 60 الي 90 في الدقيقة  بدون ضربات ساقطة أو شوارد أذينية أو بطينية

 

وان يظل محيط البطن أقل من 86
ومعادل كتلة الجسم أقل من 25
الهيموجلوبين لا يقل عن 15

والخلايا الليمفاوية أكتر 25%
والفيررتين أقل من 200 نانوجرام
والدي دايمر أقل من 500 نانوجرام
والبروتين المتفاعل سي  سلبي
وال پي سي آر سلبي

ويظل السكر التراكمي أقل من ٥'٦
والسكر الصائم أقل من 100
ويفضل الكولسترول الضار LDL أقل من 70
والكولسترول عالي الكثافة HDL أعلي من  50
 فيتامين دال أعلي من 40
والهرمون المحفز للغدة الدرقية  أقل من 4
اليوريك أسيد أقل من 6 والأشعة الصدرية صافية بدون بقع الزجاج المصنفر
‏GGO وتبقي العظام بدون تيبس
والمفاصل بدون هشاشة

وتفضل الشرايين التاجية مرنة  بدون أي ترسبات أو تصلبات أو تضيقات   أو التواءات حلزونية أو تمددات 
والدم يسري فيها بتدفق بلا بطء أو تجلطات

وتفضل كفاءة البطين الأيسر الانقباضي 65%
والوظيفة الانبساطية بدون انعكاس نسبةE/A
وحركات مناطق الجدار القلبي بلا خلل

ويا رب يكون اليوم كله حركة لا تقل عن 45 دقيقة يوميًا 5 أيام أسبوعيًا ويكون طعامكم بلا إضافة سكر 
أو ملح وشرابكم من الماء العذب لا يقل عن 2 لتر يوميًا.
 

 

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