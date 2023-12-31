نصائح لاستقبال 2024.. جمال شعبان يقدّم أرقامًا صحية مهمة |تعرف عليها

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا عن نصائح لاستقبال 2024.
ونصح “شعبان” في السنة الجديدة بان يكون الضغط عندكم في حدود 120/80
والتنفس منتظم نسبة الأكسجين أكثر من 98% في هواء الغرف دون الحاجة إلي أكسجين صناعي
ونبض القلب جيبي منتظم بلا تسارع ولا تباطؤ صادر من العقدة الجيبية بمعدل من 60 الي 90 في الدقيقة بدون ضربات ساقطة أو شوارد أذينية أو بطينية
وان يظل محيط البطن أقل من 86
ومعادل كتلة الجسم أقل من 25
الهيموجلوبين لا يقل عن 15
والخلايا الليمفاوية أكتر 25%
والفيررتين أقل من 200 نانوجرام
والدي دايمر أقل من 500 نانوجرام
والبروتين المتفاعل سي سلبي
وال پي سي آر سلبي
ويظل السكر التراكمي أقل من ٥'٦
والسكر الصائم أقل من 100
ويفضل الكولسترول الضار LDL أقل من 70
والكولسترول عالي الكثافة HDL أعلي من 50
فيتامين دال أعلي من 40
والهرمون المحفز للغدة الدرقية أقل من 4
اليوريك أسيد أقل من 6 والأشعة الصدرية صافية بدون بقع الزجاج المصنفر
GGO وتبقي العظام بدون تيبس
والمفاصل بدون هشاشة
وتفضل الشرايين التاجية مرنة بدون أي ترسبات أو تصلبات أو تضيقات أو التواءات حلزونية أو تمددات
والدم يسري فيها بتدفق بلا بطء أو تجلطات
وتفضل كفاءة البطين الأيسر الانقباضي 65%
والوظيفة الانبساطية بدون انعكاس نسبةE/A
وحركات مناطق الجدار القلبي بلا خلل
ويا رب يكون اليوم كله حركة لا تقل عن 45 دقيقة يوميًا 5 أيام أسبوعيًا ويكون طعامكم بلا إضافة سكر
أو ملح وشرابكم من الماء العذب لا يقل عن 2 لتر يوميًا.