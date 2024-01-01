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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظي بثقة الشعب.. مجلس جامعة بنها الأهلية يهنئ السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

واستهل الدكتور جمال سوسه المجلس بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه رئيسًا للبلاد والفوز بفترة رئاسية جديدة وكسب ثقة الشعب المصري لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا .

وأشار إلى أن اختيار الرئيس السيسي جاء بوعى الشعب المصرى وحسهم الوطني بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية ، متمنياً لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار تحت القيادة السياسية الحكيمة.

وأشاد " سوسه "، بالمشاركة الفعالة والمشرفة لطلاب جامعة بنها الأهلية فى الإنتخابات الرئاسية والتى تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستورى، وحفظ الأمن والاستقرار.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للأخوة الأقباط والشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وناقش المجلس بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكافة كليات الجامعة ، حيث أكد الدكتور جمال سوسه على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

كما استعرض المجلس جهود الجامعة في التعاون مع مؤسسة(حياة كريمة) كأول جامعة أهلية وإقامة ندوة  بعنوان (دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها الأهلية في العمل العام ودعم القضية الفلسطينية)  وإفتتاح -جناح- مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية بهدف تضافر الجهود والتعريف بالبرامج والتدريبات المختلفة التي تقدمها المؤسسة .

كما قدم المجلس عظيم الشكر والتقدير على الدور الذي يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتورة سهير شعراوى، نائب رئيس مجلس الامناء، على الدعم الدائم والمستمر، والنهوض بالجامعة لتكون في مصاف الجامعات الأهلية الذكية.

وشهد الاجتماع الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، ومديرين البرامج بجامعة بنها الأهلية، و سامية عبدالحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة.

جامعة بنها الدكتور جمال سوسة السنة الميلادية الجديدة الشعب المصري القضية الفلسطينية القيادة السياسية الحكيمة أمتحانات الفصل الدراسي

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