صحة القليوبية: مستشفى القناطر الخيرية العام تستعد لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية زيارة لمستشفى القناطر الخيرية العام حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأمراض العصبية والسكتة الدماغية الذي تم تشغيله مؤخرا وذلك بناء على تعليمات، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي.

واطمأن وكيل الوزارة، على كافة الاستعدادات لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة من أجل التسجيل والاعتماد، حيث وجه بتشكيل لجنة معايشة دائمة بالمستشفى مكونة من فريق الجودة، وفريق مكافحة العدوي، والسلامة والصحة المهنية، وبرئاسة مدير المستشفى لمتابعة التجهيز لاستقبال زيارة هيئة الاعتماد والرقابة.

وكلف "الجزار"، مدير إدارة المستشفيات بتشكيل لجنة مماثلة بالمديرية برئاسته، وبعضوية كافة الأفراد المعنيين للمتابعة الدورية لتجهيز المستشفى للزيارة، كما اجتمع وكيل الوزارة برئيسة التمريض ووجه بالتوزيع الأمثل لفريق التمريض بالمستشفى.

رافق وكيل الوزارة أثناء زيارته الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سعيد مسئول الرعايات بالمديرية، وفي وجود الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى.