محافظ الغربية يستعرض إنجازات عام من العمل الميداني ويناقش أهم القضايا والتحديات

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مع الصحفيين والاعلاميين لتقديم تقرير شامل ومفصل حول مشروعات المحافظة خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور معبراً عن سعادته بلقائهم واعتبرهم «الضوء الأول في نقل الحقيقة»، مشدداً على أن تواجده اليومي في الشوارع والقرى ولقاءاته المستمرة مع المواطنين تمنحه صورة مباشرة وواضحة عن المشاكل اليومية وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات. وأكد المحافظ أن كل شكوى تصل يتم التعامل معها على الفور، وأن المحافظة متفاعلة تماماً مع مطالب المواطنين، وخلال الاجتماع تم عرض فيديوهات لكل قطاع توضح نسب الإنجاز والمراحل التنفيذية للمشروعات، لافتاً إلى حرصه على متابعة كل تفصيلة في المشروعات على الأرض.

واستعرض المحافظ مشروعات قطاع الرصف، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات ٧٢ مشروعاً بإجمالي ١٦٥ كم طولي بتكلفة إجمالية ١,٣١٥ مليار جنيه. وشملت خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تنفيذ ٢٠ مشروعاً بتكلفة ٥٠٩,١ مليون جنيه، منها ٦ مشروعات نسبة تنفيذها أقل من ٥٠%، و٧ مشروعات أعلى من ٥٠%، و٧ مشروعات تم نهوها، بينما شملت خطة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ١٥ مشروعاً بتكلفة ٣٧٧,٤ مليون جنيه.

جهود خدمات المواطنين

وأوضح المحافظ أن أبرز المشروعات المنفذة شملت: رصف كورنيش محلة منوف بطنطا بنسبة تنفيذ ارتفعت من ٣٨% إلى ٦٧%، ورفع كفاءة ورصف شارع حسن عفيفي (السلخانة) بنسبة تنفيذ ١٠٠%، ورصف كورنيش بحر شبين بالمحلة بنسبة ٩٠%، ورصف شارع الجلاء بأول المحلة بنسبة ٦٠%، وإنشاء محور النعناعية حول كفر الزيات بنسبة تنفيذ ٩٢%، وتطوير كورنيش كفر الزيات بنسبة ٧٥%. كما تم رصف شارع خلف نادي البلدية بأول المحلة بنسبة ٦٥%، ورفع كفاءة شارع المجلس الشعبي بالمحلة بنسبة ٧٠%، ورصف جسر مصرف الزهار بقطور بنسبة ٨٠%، وتأهيل طريق قطور بلتاج بنسبة ٩٥%، وطريق مدرسة صلاح حتاتة ببسيون بنسبة ٩٥%، ورفع كفاءة شارع سيدي محمد بسمنود بنسبة ٨٠%.

واستعرض المحافظ مشروعات قطاع الأنفاق والكباري، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة نفق قحافة في حي ثان طنطا وتشغيله في ٦/١١/٢٠٢٥، كما تم استكمال ثلاثة مشروعات رئيسية أخرى بنسبة تنفيذ ١٠٠% بتكلفة ٣٦,٧ مليون جنيه، شملت كوبري مشاة بشارع البحر، وتوسعة كوبري سكة المحلة، وتوسعة كوبري السريع بقحافة. وأوضح المحافظ أن العمل جاري في كوبري مشاة ميدان الشون بعد إعادة طرحه لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة.

واستعرض المحافظ مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، حيث تم هدم وإعادة بناء عمارة سكنية بمنطقة أبو شاهين بتكلفة ٥٤ مليون جنيه، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لمدة عام، وتم مد فترة البناء لعام إضافي بمبلغ ١,٥ مليون جنيه، وسيتم تسكين العمارات كاملة التشطيب بقسط شهري ٧٥٠ جنيهاً لمدة ٣٠ عاماً اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٥. كما شمل مشروع تطوير منطقة السيد البدوي تحسين الشوارع وواجهات المحلات، وإنشاء محلات للباعة الجائلين، وبلاعات للصرف، ومنظومة دفاع مدني بنسبة تنفيذ ٥٢%.

واستعرض المحافظ مشروعات رفع كفاءة المباني الحكومية، حيث يجري العمل على إنشاء مبنى ملحق بديوان عام المحافظة على مساحة ٧٦٠ م٢ بنسبة تنفيذ ٧٠%، ومبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى على مساحة ٢٧٩٨ م٢ بنسبة تنفيذ ٧٠%، واستكمال تطوير قسم مرور المحلة الكبرى بنسبة تنفيذ ٩٥%، وإنشاء مقر جديد لوحدة الصيانة والتدريب بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

واستعرض المحافظ مشروعات قطاع الصحة، مؤكداً الانتهاء من التشغيل التجريبي لمستشفى طنطا العام بسبرباي بتكلفة ٧٣٠ مليون جنيه، واستمرار العمل بمستشفى السنطة المركزي بنسبة تنفيذ ٩٥%، ومركز أورام طنطا الجديد بنسبة تنفيذ ٣٠%. كما تم تسليم موقع مركز البلازما بأرض البوريفاج.

انجازات محافظة الغربية

واستعرض المحافظ المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما في ذلك محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بتكلفة ١٠٨ مليون جنيه، ومشاريع المجازر، وطرح أراضي وزارة الري لإنشاء مشروعات استثمارية بعائد ٢٠% للمحافظة و٨٠% للوزارة، شملت تغطية ترعة المحلة ومصرف زفتى (٢٤ فدان)، وأرض مصنع المواسير بطنطا (٥٧٠٠ م٢)، وأرض مصرف قطور (٢٧٠٠ م٢)، وتم عمل مزاد علني بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٥.

واستعرض المحافظ مشروعات تدوير المخلفات وتحسين البيئة، الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، شملت إنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بمساحة ٥٠,٤٠٩ م٢ بتكلفة ١٢,٩ مليون يورو، ومحطة وسيطة بقطور بطاقة ٣٠٠ طن/يوم بنسبة تنفيذ ٥٥%، وتأهيل جراج مركز طنطا على مساحة ٢٥٠٠ م٢ بتكلفة ٢,٢ مليون يورو.

وأكد المحافظ على متابعة الدائمة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، حيث تم تنفيذ ٨٧٦ مشروعاً، والانتهاء من ٨٦٢ مشروعاً، وما زال العمل جارياً في ١٤ مشروعاً متبقياً، ما وضع المحافظة في المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ ٩٧,٢٤% في سبتمبر ٢٠٢٥، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس في يوليو ٢٠٢٤.

كما استعرض المحافظ استعدادات المحافظة للانتخابات المقبلة، حيث يبلغ عدد الناخبين ٣,٦٥٨,٨٩٦ ناخباً موزعين على ٦٤٢ لجنة ضمن ٦١٣ مقراً انتخابياً، مع توفير كافة الإجراءات لضمان سلامة ومتابعة اللجان وتجهيز الطرق المؤدية إليها، وتوفير مرافق الراحة والإنارة والمظلات لراحة الناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تستجيب لجميع شكاوى المواطنين يومياً عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وشكاوى مبادرة الغربية بتتغير بيكم ، وأن أي مشكلة ترد يتم التعامل معها فورياً، وأن تفاعله المباشر مع المواطنين في القرى والشوارع يضمن سرعة حل المشكلات ومعرفة الأولويات الحقيقية لكل منطقة.

واشار الجندي انه حرص منذ تولية المسؤولية في يوليو ٢٠٢٤ وحتى اليوم على القيام بالجولات الميدانية التي بلغت ٢٢٢ جولة، وبلغت الافتتاحات ٥٩ افتتاحاً، وكان القطاع الأكثر نشاطاً في الجولات الميدانية المحليات بـ٥٤ جولة، يليه قطاع التعليم العام بـ١٤ جولة، وقطاع الصحة بـ١٣ جولة، فيما كان قطاع المعارض والبطولات الأكثر افتتاحاً بـ٢١ افتتاحاً، يليه الصحة بـ٨ افتتاحات، والتعليم العام والشباب والرياضة بـ٧ افتتاحات لكل منهما، بينما سجل قطاع الأوقاف ٥ افتتاحات.

وفي ختام اللقاء، استمع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مداخلات الصحفيين واستفساراتهم حول عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وناقش معهم أبرز التحديات والمقترحات المطروحة لتحسين مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً تقديره الكبير لدور الإعلام المحلي في نقل نبض الشارع وصوت المواطن بكل شفافية، وأن التعاون البنّاء بين المحافظة ووسائل الإعلام جزء أساسي من منظومة العمل التي تستهدف رضا المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له،ومن جانبهم عبر الصحفيون عن شكرهم العميق للجهود المبذولة من قبل المحافظ وفريقه، مؤكدين تقديرهم للشفافية والتفاصيل الدقيقة لكل المشروعات على الأرض، وثناءهم على حرص المحافظ المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل فعال.