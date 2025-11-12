قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات عنيفة بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوب لبنان
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذهب يواصل صعوده رغم أنباء إنهاء الإغلاق الأمريكي.. وخبراء يحذرون من تصحيح محتمل في الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، يشهد سوق الذهب موجة ارتفاع متواصلة أربكت التوقعات، لتبقى الأسئلة مطروحة حول مستقبل المعدن الأصفر ومدى استمراره في الصعود، وسط مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية المتشابكة التي تحرك المشهد العالمي.

الكونجرس الأمريكي يسعى لإنهاء الإغلاق الأطول في التاريخ

يستعد مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء للتصويت على حزمة تمويل مؤقتة تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي شل مؤسسات الدولة لأطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتضمن الحزمة استئناف المساعدات الغذائية، وصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، إلى جانب إعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

ويمتلك الحزب الجمهوري أغلبية ضئيلة في المجلس بـ219 مقابل 213 مقعدًا، ويُنتظر أن يساهم دعم الرئيس دونالد ترامب لمشروع القانون في توحيد صفوف الحزب أمام المعارضة من الديمقراطيين، الذين عبّروا عن غضبهم من غياب اتفاق لتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية رغم طول الأزمة.

ومن المقرر أن يجري التصويت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على أن تُحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها وإقرارها رسميًا، في خطوة قد تنهي أسابيع من الشلل الحكومي وتعيد الثقة إلى الاقتصاد الأمريكي.

الذهب يلمع وسط العاصفة السياسية
وفي هذا السياق، قدّم خبير أسواق الذهب سمير عبد العزيز قراءة واقعية للمشهد، موضحًا أن حركة الذهب الحالية لا يمكن فصلها عن التطورات السياسية والمالية في أمريكا والعالم.

الذهب يستمد بريقه من تراجع الفائدة وضعف الدولار
يقول عبد العزيز إن توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة تعد أحد أبرز المحركات الدافعة لصعود الذهب في المرحلة الراهنة، فكلما تراجعت الفائدة قلّت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان. وأضاف أن تراجع قوة الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية زاد من إقبال المستثمرين على الشراء، ليعود الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن وسط ضبابية الأسواق وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية يدعم الأسعار، خصوصًا مع تشكك الأسواق في استقرار السياسات المالية الأمريكية حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.
 

عوامل قد تُضعف الاتجاه الصاعد
وفي المقابل، يرى عبد العزيز أن تحسن معنويات السوق بعد إنهاء الإغلاق الحكومي قد يدفع بعض المستثمرين إلى العودة للأصول ذات المخاطرة الأعلى، مما يقلل الطلب على الذهب. كما أن أي تأجيل من الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة أو ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى زيادة العائد الحقيقي على السندات، مما يضغط على أسعار الذهب.

وأشار أيضًا إلى أن الذهب يقترب من مستويات مقاومة فنية قد تعيق استمرار الارتفاع مؤقتًا، متوقعًا حدوث بعض التصحيحات السعرية على المدى القصير.

تأثير القرار الصيني وتجاهل السوق له
وكشف عبد العزيز أن الأسواق تجاهلت عاملين سلبيين كانا من المتوقع أن يسببا انخفاضًا في الأسعار، وهما.. قرار الصين بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على خام الذهب مما يرفع تكلفة المشغولات، والأنباء عن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي كان من المفترض أن يدعم الدولار.

نصيحة للمستثمرين
اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن الذهب يظل استثمارًا طويل المدى آمنًا، ناصحًا المواطنين بالاحتفاظ به كأداة ادخار، قائلاً: «طالما لديك سيولة فائضة، فلا يوجد استثمار أفضل من الذهب على المدى البعيد».

بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن بانتظار حسم التصويت على حزمة التمويل، تبقى الأسواق حذرة، والذهب متألقًا في مواجهة الغموض الاقتصادي والسياسي. فحتى وإن عاد عمل الحكومة الأمريكية إلى طبيعته، يبدو أن رحلة الذهب نحو القمة لم تنته بعد.

الذهب الأنباء الأسعار الدولار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال استقابل رئيس مدينة سيوة

محافظ مطروح : الحفاظ على طابع واحة سيوة البيئى ضرورة

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لضمان مأمونية مياه الشرب

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لسلامة مياه الشرب

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد