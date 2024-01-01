رباعي الفريق يخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم

أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.