أحمد حسن : معتمد جمال طلب 4 صفقات للزمالك هذا الموسم

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن طلب معتمد جمال في صفقات الزمالك في يناير.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك:"معتمد جمال يطلب إبرام ٤ صفقات للزمالك في يناير حال إنهاء أزمة القيد".

وأكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ، أن رحيل أحمد سيد زيزو إلى أحد الأندية الخليجية بمقابل كبير يمثل حلا لأزمةالقيد والحفاظ على النجوم لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة في كل البطولات.

وأوضح إمام، في تصريحات لبرنامج الكابتن احمد حسن علي قناةdmc : نحتاج إلى حل أزمة القيد، وفي ظل الأزمة الماليةالراهنة نحتاج إلى حلول صعبة .

وأشار إلى أنه كان يتمنى تواجد محمد عواد في قائمة المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية وكذلك ياسر ابراهيموحسين الشحات ويوسف أوباما ودونجا.

وأكمل : أوباما لاعب مختلف عن الجميع في مصر وكان يستحق التواجد في حسابات الجهاز الفني للمنتخب.