كهربا يقضي إجازته قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.. صورة

نشر ماهر همام نجم الاهلي السابق صورة لنجم الاهلي محمود كهربا من اجازته عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب ماهر همام :كهربا يقضي أجازته قبل الانضمام لمعسكر المنتخب .

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره التنزاني يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.