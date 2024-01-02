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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تألق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وكتب عبر أكس: “‏في ليلة تألق فيها نجمنا العالمي الاسطورة  ابن مصر محمد صلاح المذهل المرعب يسجل هدفين ويصنع هدفين ويقود ليفربول للفوز ٢/٤ علي نيوكاسل .. ملعب أنفيلد يهتف مو صلاح مو صلاح .. ليلة رائعة و يتصدر ليفربول جدول الدوري الانجليزي متفوقا على أستون فيلا بثلاث نقاط". 

اعتلى محمد صلاح صدارة هداف الدوري الإنجليزى برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

١- محمد صلاح 14 هدفا
٢- إيرلينج هالاند 14 هدفا
٣- سون هيونج مين 12 هدفا
٤- دومينيك سولانكي 12 هدفا
٥- جارود بوين 11 هدفا
٦- هوانج هي تشان 10 أهداف
٧- أليكساندر إيزاك 9 أهداف 
٨- أولي واتكينس 9 أهداف 
٩- كول بالمر 8 أهداف
١٠- نيكولاس جاكسون 7 أهداف 

ونجح ليفربول في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه 4-2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 20 من البطولة.

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أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


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