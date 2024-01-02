"بتروتشاينا" الصينية تتسلم إدارة حقل غرب القرنة العراقي

تسلمت شركة "بتروتشاينا" الصينية اليوم ، مهام المشغل الرئيسي في حقل غرب القرنة في العراق بدلاً من شركة "إكسون موبيل"، بموجب اتفاق تسوية لحصة الشركة الأميركية في الحقل، حسبما أعلنت وزارة النفط العراقية.

وبحسب وكالة “سب ان بي سي عربية”، فأن الوزارة أشارت في بيان إلى أن شركة نفط البصرة العراقية أصبحت شريكاً رئيسياً في إدارة الحقل بنسبة 22.7%، بجانب "بتروتشاينا"، و"برتامينا" الإندونيسية، و"إيتوشو" اليابانية، والشريك الحكومي شركة الاستكشافات النفطية.

حقل غرب القرنة هو أحد أكبر حقول إنتاج النفط في العراق، وبه احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. ويبلغ متوسط الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، ما يجعله أساسياً في خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد.

ويطمح العراق لرفع طاقته الإنتاجية إلى ما بين 7 و8 ملايين برميل يومياً، من 5 ملايين برميل يومياً حالياً.