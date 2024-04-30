رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث الوضع بغزة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث بحثا موضوع تمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية مبنية على حل عادل للقضية الفلسطينية، وضمن خطة إغاثة كبيرة وعاجلة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم التعافي الاقتصادي.

وأكد الأمين العام على دعم جامعة الدول العربية لخطة حكومة دولة فلسطين، وعبر عن استعداده لوضع كامل إمكانيات الأمانة العامة للجامعة لدعم ومساندة دولة فلسطين وحكومتها على كافة المستويات السياسية والإغاثة.

حضر اللقاء كلٌّ من السفير منير غنام - سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، والسفير مهند العكلوك - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير فايز أبو الرب - مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.