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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث الوضع بغزة

أبو الغيط ورئيس وزراء
أبو الغيط ورئيس وزراء فلسطين

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث بحثا موضوع تمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية مبنية على حل عادل للقضية الفلسطينية، وضمن خطة إغاثة كبيرة وعاجلة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم التعافي الاقتصادي.

وأكد الأمين العام على دعم جامعة الدول العربية لخطة حكومة دولة فلسطين، وعبر عن استعداده لوضع كامل إمكانيات الأمانة العامة للجامعة لدعم ومساندة دولة فلسطين وحكومتها على كافة المستويات السياسية والإغاثة.

حضر اللقاء كلٌّ من السفير منير غنام - سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، والسفير مهند العكلوك - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير فايز أبو الرب - مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الضفة الغربية والقدس المندوب الدائم لدولة فلسطين جامعة الدول العربية رئيس الوزراء الفلسطيني

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