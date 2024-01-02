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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

10 أيام للموظفين والطلبة.. مفاجأة بشأن إجازات شهر يناير 2024

10 أيام للموظفين
10 أيام للموظفين والطلبة.. مفاجأة بشأن إجازات شهر يناير

يبحث الآلاف عن إجازات شهر يناير 2024 ، وكذلك الإجازات الرسمية التي يحظى بها الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص والطلبة سواء كانوا في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي.

إجازات شهر يناير 2024  

تشمل إجازات شهر يناير 10 أيام، منها العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين والطلبة، وهي تضم إجازة عيد الميلاد المجيد 2024، المقرر لها الأحد 7 يناير، وإجازة 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).

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كما تشمل 8 أيام إجازة أسبوعية وهي يومي الجمعة والسبت، تبدأ من الجمعة 5 يناير وحتى السبت 27 يناير.

إجازة

العطلات الرسمية 2024 

 
الأحد 7 يناير

عيد الميلاد المجيد

 

الخميس 25 يناير

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة


الأربعاء 10 أبريل - الجمعة 12 أبريل

عيد الفطر المبارك


الخميس 25 أبريل

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)


الأربعاء 1 مايو

عيد العمال


الإثنين 6 مايو

عيد شم النسيم


الأحد 16 يونيو

وقفة عيد الأضحى


الإثنين 17  يونيو - الخميس 20يونيو

عيد الأضحى المبارك


الأحد 30 يونيو

ثورة 30 يونيو


الإثنين 8 يوليو

رأس السنة الهجرية


الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952 


الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف


الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

142 يوما.. إجازات مصر 2024

أكد الإعلامي تامر أمين، أن عدد أيام الإجازات في عام 2024 حوالي 142 يوما في السنة من أصل 365 يوما.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ثلث السنة إجازة، وأنا مستكتر هذا العدد الكبير من الإجازات في السنة".

وأضاف تامر أمين :" تلت السنة مفيش إنتاج وإحنا مريحين"، مضيفا:" إحنا بنحب نريح  وهذا الأمر يؤثر سلبا على الاقتصاد".

وتابع تامر أمين :" إحنا معندناش فائض في الإنتاج لكن عندما أزمة اقتصادية ونحتاج إلى المزيد من الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العمل وليس المزيد من الإجازات ".

وأكمل تامر أمين :" مينفعش الإجازات تكون أكتر من الشغل ولازم نشوف حل للملف ده".

ويكون العام الميلادي الجديد 2024، 366 يوم عمل، وبالتالي يكون شهر فبراير 29 يوما، وفقًا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.

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