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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرارات عاجلة بشأن موعد وتفاصيل مسابقة 30 ألف معلم 2024.. مراعاة إجازات أعياد الميلاد بجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية


مسابقة 30 الف معلم 2024 .. قرارات عاجلة بشأن موعدها وتفاصيلها

 

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل وموعد مسابقة 30 الف معلم 2024 ، والتي تأتي في إطار  المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام ، بواقع 30 ألف معلم كل عام


2023 يشهد أكبر طفرة فى مجال البحث العلمي بجامعة القاهرة


 


نجحت جامعة القاهرة، تحت توجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في مواصلة النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023، في إطار الرؤية الواضحة التي تم وضعها منذ أكثر من 6 سنوات من خلال حزمة إجراءات لدعم وتطوير البحث العلمي، والتي نتج عنها نجاح الجامعة في تحقيق وإحداث طفرة كبيرة بها، وهو ما اتضح في العديد من الجوانب التي تضمنت ارتقاء علماء وباحثي الجامعة في المؤشرات العالمية، وزيادة النشر الدولي، وتقدُم المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، والاكتشافات العلمية والأثرية


مراعاة إجازات أعياد الميلاد بجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

 


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


مجلس جامعة عين شمس يكرم فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد


 


كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزه بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer  case award 2023 ، تحت رعاية المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNESCO-ICHEI  وذلك عن انجازات المركز فى مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي وهي أحد أنشطة المركز.


قبل الامتحانات .. احترس من هذه الوجبات تشتت تركيزك

 


يستعد الطلاب للامتحانات، حيث يسعون إلى الحصول على أعلى قدر من التركيز والذي يتوفر من خلال بعض الأكلات التي ينصح بها أساتذة الأغذية بينما يشددون على الابتعاد عن اكلات ومشروبات أخرى

 

البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023 التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة

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