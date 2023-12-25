قبل الامتحانات .. احترس من هذه الوجبات تشتت تركيزك

يستعد الطلاب للامتحانات، حيث يسعون إلى الحصول على أعلى قدر من التركيز والذي يتوفر من خلال بعض الأكلات التي ينصح بها أساتذة الأغذية بينما يشددون على الابتعاد عن اكلات ومشروبات أخرى.

قالت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية و علوم الأطعمة، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية، بالمركز القومى للبحوث، إنه خلال فترة الامتحانات هى الفترة الاكثر ضغوطا لكل الاسر المصرية.

وأوضحت أنه قد تتأثر صحة الطالب سلبا بسبب كثرة الضغوطات والتوتر سواء بـ قلة او تشتت التركيز و قد يمتد التأثير الى بعض التقلبات فى الشهية و عسر الهضم وايضا قد ينخفض وزن بعض الطلاب او يزداد وزن البعض بسبب قلة اقبالهم على تناول الطعام او زيادة الاقبال على تناول الطعام للتخلص من التوتر.

واشارت إلى أنه تحافظ التغذية السليمة على التركيز و تعزيز الذاكرة و كذلك هناك بعض الاطعمة التى تقلل من التوتر و القلق مع الحفاظ على الصحة الجسدية للطالب و عدم تعرضه للاصابة ببعض الامراض الفيروسيه.



ينصح بـــــــــ :-

تناول خمس 5 وجبات يوميا ثلاث رئيسية معدة بطرق صحية و خفيفة و اثنين سناك صحى مثل (الفشار او سلطة الفواكة او بعض المكسرات ) لعدم الشعور بالجوع و زيادة التركيز.



تناول الخضروات و الفاكهة الطازجة لاحتواءها على الفيتامينات و الاملاح المعدنية الهامة لزياد التركيز و زيادة المناعة و كذلك تحتوى على الالياف الهامة للوقاية من الامساك.



تناول الاغذية التى تحتوى على الاوميجا 3 والزنك و السلينيوم و الحديد و كذلك الكولين و فيتامين ب و فيتامين K الموجودة بــــــــ (الاسماك الدهنية كالبورى او الماكاريل او السالمون و كذلك المكسرات و منتجات الالبان و البيض و الخضروات الورقية كالجرجير و البقدونس و السبانخ و اللحوم و البذور مثل بذور الكتان).



شرب اثنان لتر من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم و الشعور باليقظة و الانتعاش.



حاول بقدر الامكان ان تخصص نصف ساعة يوميا لممارسة الرياضة لانها تساعدك فى التخلص من التوتر.



اهتم بالحصول على وقت كافى من النوم ليلا لانه يساعد على زيادة التركيز و التخلص من التوتر.

احرص على تناول وجبة عشاء خفيفة ليلة الامتحان مثل كوب زبادى بملعقة عسل نحل و الفواكه الطبيعية.



ضروة الاهتمام بوجبة الافطار قبل الخروج من المنزل صباحا لامداد الجسم بالطاقة و النشاط و يفضل ان تكون من الاطعمة الصحية الخفيفة مثل (الشوفان بالزبادى و عسل النحل و الفواكهه او طبق بليلة باللبن والمكسرات او نصف خبز بلدى الاسمر و قطعة جبن قريش و بعض الخصروات).

احرص على اخذ زجاجة ماء اثناء الامتحان لتجنب الجفاف .

واكدت أنه ينصح بالابتعاد عن :-

الاطعمة الدسمة المطهية بالدهون المهدرجة و المقليات و الاطعمة السريعة لانها تؤثر بالسلب على المخ و التركيز و تزيد من التوترو القلق.

عدم تناول الاطعمة الغنية بالسكريات البسيطة مثل الشيكولاتة و الحلويات لانها تضعف الذاكرة و كذلك تزيد من التوتر و استبدلها بالشيكولاتة الداكنة او الفواكه الطبيعية او المجففة.

الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون و السوسيس و البسطرمة لان الافراط فى تناولها يقلل التركيز و يزيد من التدهور المعرفى لدى الطلبة.

عدم تناول المشروبات الغازية او مشروبات الطاقة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر و الكافيين التى تؤثر بالسلب على التركيز و تزيد من التوتر.

قلل من شرب المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوه و الشاى لانها تؤثر على جودة النوم و بالتالى تؤثر بالسلب على التركيز و ممكن ان تزيد من القلق و استبدلها بالعصائر الطبيعية قليلة السكر.

نموذج لوجبة يوم الامتحان :-

الافطار:- (3 ملاعق كبيرة شوفان عليه كوب من الزبادى و حفنة من المكسرات و ملعقة عسل نحل) او (نصف خبز بلدى اسمر + قطعة جبن قريش + ثمرة موز)

بعد الامتحان :- نصف خبز بلدى + 1 بيض اومليت + شرائح من الخيار و الجرجير + كوب من اليانسون

الغذاء :- 1 سمكة ماكريل مشوى او ربع فرخة مشوية او 100 جم كبده مشوية + 5 ملاعق ارز او نصف خبز بلدى + طبق سلطة خضراء + 2 ملعقة طحينة

بين الوجبات:- طبق فشار + عصير ليمون بالنعناع

العشاء:- 1 ثمرة بطاطس مشوية فى الفرن بالزعتر و زيت الزيتون + 1 بيضه مسلوقة + شرائح من الخيار و الطماطم و الجزر

قبل النوم :- كوب زبادى + ملعقة عسل نحل