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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هل يطبق نظام الـ 3 سنوات وواحدة تدريب؟ .. تفاصيل إعادة هيكلة لائحة كليات التربية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه ضمن أسباب إعادة هيكلة لائحة كليات التربية هو إعلان خطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه يتم تطوير مناهج التعليم بما يتماشى مع طبيعة العصر، حيث يفرض على كليات التربية القيام بإعداد معلم مؤهل لتدريس هذه المناهج.


وأوضح المصدر لـ صدى البلد أن اللائحة الجديدة، تتماشى أيضا مع الاتجاهات العالمية، كما تستهدف إعداد معلم مصرى من جميع النواحي التربوية والنفسية وغيرها.

هل يطبق نظام 3 سنوات لكليات التربية ؟


وأشار إلى أن اللائحة الجديدة الموحدة لكل كليات التربية والمعدة موضوعه قبل لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي الهدف منها القيام بإعادة هيكلة برامج كليات التربية.


وأوضح المصدر أن هذه اللائحة تشمل تدريب الطالب من السنة الأولى للدراسة ، بالإضافة إلى تخصيص فصلين دراسيين من أجل تطبيق ما درسه الطالب ميدانيا، مضيفا أنه سيتم المتابعة والتقييم من أجل تنفيذ برامج إعداد المعلم وتطويره، مشيرا إلى أنه يتم إعلان الملامح الكاملة للائحة رسميا من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي.

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