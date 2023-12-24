وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أنه في إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA تعلن الأكاديمية عن الوظائف التالية:

- وظيفة باحث كبير في فيزياء المناخ (ECE) للطاقة والمناخ والبيئة،كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد بدوام كامل أو جزئي.

- وظيفة باحث أكاديمي في نظام للطاقة والمناخ والبيئة ضمن برنامج (PM) ، مجموعة أبحاث إدارة التلوث، كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد بدوام جزئي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم للدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-29/

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-30/

وعلى جانب آخر حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، حيث تهدف الجامعات التكنولوجية إلى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الجامعات.

وأوضح الوزير أن الدراسة بدأت في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وأوضح الوزير أن عام 2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.