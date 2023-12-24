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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خريطة زمنية للأنشطة الطلابية خلال 2024| 43 ألف فاعلية عبر المنصة.. وتقارير وفيديوهات بالإنجازات

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

التعليم العالي:

إضافة خريطة زمنية للانشطة الطلابية لعام 2024 
اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات
إضافة تقارير وفيديوهات بإنجازات الجامعات في مجالات الأنشطة الطلابية عبر المنصة
اكثر من 43 الف نشاط.. إجمالي الأنشطة الطلابية المدرجة بمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية
 

 

تستعد الجامعات إلى اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية وذلك للعام الجديد 2024.

 

وقال الدكتور عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون أنظمة التحول الرقمي، إن إجمالي الأنشطة الطلابية المدرجة بمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية، وصلت إلى 43698 نشاطًا طلابيًّا، كما وصلت الأنشطة المستقبلية التي قد دخلت في المنصة إلى 25946 نشاطًا وذلك للعام الجديد 2024.

واشار إلى أنه قد تضمنت المنصة إضافة خريطة زمنية لعام 2024 مقسمة بالشهور، موضحا أنه قد تم تقسيم الأنشطة، سواء القمية أو أنشطة التوعية أو الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعة على مدار العام الجامعي القادم.


وأوضح أنه قد تم إضافة تقارير وفيديوهات بإنجازات الجامعات في مجالات الأنشطة الطلابية، والتي تُتيح لزوار موقع المجلس الأعلى للجامعات قراءة ومشاهدة إنجازات الجامعات في هذا الشأن.


وأكد أنه قد تم اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية التي تٌقام على مستوى كل جامعة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية، اعتبارًا من ديسمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024 .
 

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بينما قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الأنشطة الطلابية تعد جانب هام من الدراسة في الجامعات ، مشيرا إلى أن منذ بدء وجودها وهي تعد مصدر إشعاع ثقافى وفى لجميع الطلاب.

 

وأضاف عبد الغفار، أن جميع الأنشطة الجامعية تكون متاحة بجميع أنواعها في كل الجامعات الحكومية والخاصة وايضا الجامعات الأهلية حيث تعد فرصة للشباب كي يكشفون انفسهم.

وأشار إلى أن الجامعات تهتم باكتشاف باكتشاف المواهب والتي تعد فرصة للمشاركة في جميع المسابقات والمسرح والبطولات الرياضية التي تقوم الجامعات بالمشاركة فيها .


قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هناك اهتمام من قبل الجامعات بالأنشطة الطلابية، موضحا أنه قد تم تفعيل تخصيص 3% من المصروفات الدراسية من أجل دعم الأنشطة الطلابية.


وأضاف  أن الجامعات  على قناعة بأن النشاط الطلابى يساهم فى تكوين  شخصية الطالب كما يفجر مهارات جديدة يتم العمل عليها كما تكشف الأنشطة عن المواهب لدى الطلاب وت لهم فرص كبيرة فى مواجهة سوق العمل.
 

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تقوم بالساهمة فى إعداد شخصية الطالب كما تعده ليكون من القيادات حيث أن النشاط الطلابى  يقدم نماذج ناجحة من الطلاب تكون قادر على اتخاذ القرارات، مؤكدا أن هناك نماذج كبيرة من خريجى الجامعات أصبحت ناجحة بعد أن اكتشفت الجامعات مواهبتهم كما ساعدتهم في السير بالطريق الصحيح .


 

الانشطة الطلابية الخدمات الإلكترونية الحكومية المصرية

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